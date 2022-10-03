В Москве с 23 октября введут еще пять выделенных полос для автобусов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 23 октября будут введены дополнительные выделенные полосы еще на пяти участках дорожной сети, самая длинная из них пройдет по Филатовскому шоссе, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Выделенная полоса на Филатовском шоссе пройдет между станциями "Филатов Луг" и "Прокшино", ее длина составит 7,5 км. Также выделенки появятся на улицах Наметкина и Каховка. Кроме того, будет продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице.

В Москве сейчас действует 116 выделенных полос общей протяженностью 415 км.