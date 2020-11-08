В СКР назвали основные версии падения самолета Cessna в Подмосковье

На месте крушения самолета Cessna в Московской области Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Основные версии крушения в Подмосковье легкомоторного самолета, которым управлял журналист Александр Колтовой, связаны с отказом техники и ошибкой пилота, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", - сказала она в воскресенье журналистам.

Марковская отметила, что следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования.

Накануне легкомоторный самолет Cessna, в котором находились ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись" на канале НТВ Александр Колтовой и его супруга, совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе близ города Люберцы. Супруги погибли.

По факту инцидента расследуется уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Обстоятельства инцидента также проверяются Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.