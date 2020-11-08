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Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Заявление Алиева о взятии Шуши, сложная ситуация с коронавирусом в России и очередные протесты в Белоруссии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирусом заразились еще 20 498 человек. Прирост остается выше 20 тысяч третьи сутки подряд. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение не сдержал рост заболеваемости. В Петербург отправились представители руководства Минздрава. Бригады специалистов направлены и в другие регионы, в том числе в Хакасию, где сотрудник скорой записал обращение к властям с просьбой о помощи.

- Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша. В Армении эту информацию не подтвердили и сообщили о продолжающихся боях. Между тем президент Азербайджана уже получил поздравления от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и принял глав МИД и Минобороны этой страны.

- В Белоруссии снова прошли акции протеста. Правозащитники насчитали более 500 задержанных по всей стране. В частности, в Минске задержали легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина.

- Следствие назвало основные версии крушения самолета Cessna в Подмосковье. К катастрофе, в результате которой погиб журналист Александр Колтовой, могли привести отказ техники или ошибка пилота.

- Подростка задержали в Петербурге за попытку убить родителей. Мальчик ударил ножом племянницу, а затем выстрелил в отца и мать, никто не погиб.

- В Подмосковье убили доцента РЭУ имени Плеханова и ее мать. Колото-резаные ранения получила также шестилетняя девочка, она выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным СКР, в доме искали ценности.

- Артема Дзюбу в ближайшее время не будут приглашать в сборную. Решение главного тренера Станислава Черчесова последовало за утечкой интимного видео футболиста в сеть. Нападающий "Зенита" попал в стартовый состав на матч с "Краснодаром", но лишился капитанской повязки.

- Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла.

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