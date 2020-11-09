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В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников
Проект школы на 2100 мест в деревне Рассказовка
Изображение: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Строительство школы-гиганта на 2,1 тысячи учеников началось в деревне Рассказовка Новомосковского административного округа столицы, сообщает Мосгосстройнадзор.

"Школу-гигант на 84 класса возводит инвестор. Разрешение оформлено со сроком действия до 14 марта 2022 года. Четырехэтажное здание общей площадью 30,7 тыс. кв.м инвестор передаст городу", - говорится в сообщении.

Школу возводят в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее" в поселении Внуковское, однако посещать ее смогут не только жители комплекса, но дети из ближайших деревень и поселков.

Здание будет поделено на три корпуса – для младших, средних и старших классов. Центральная часть будет общей. Проектом предусмотрены несколько спортзалов, два актовых зала, информационный центр с библиотекой, медиатекой и читальным залом, лаборатории, мастерские и др. На территории будет построено футбольное поле, спортплощадка, установят столы для настольного тенниса.

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, в Москве за счет частных инвесторов возводится около трети образовательных учреждений, как правило – в рамках проектов комплексного освоения территорий.

Самая большая школа в России

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Москва

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