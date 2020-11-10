Москвичи почти погасили "коронавирусный" долг в 3 млрд руб. за услуги ЖКХ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Жители Москвы исправно платят за коммунальные услуги, возникший весной долг в 3 млрд рублей практически погашен, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг. Но несмотря на послабления, горожане продолжают исправно платить за домашние удобства", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, коммунальные долги москвичей, которые накопились к 1 апреля, сейчас снизились. "Хотя в течение трех месяцев пандемии люди не платили, и образовался долг по квартплате порядка 3 млрд рублей. Мы вместе с управляющими компаниями и районными управами пообщались с жителями. За два месяца, август и сентябрь, вплоть до октября, практически все 3 млрд погасили", - пояснил заместитель мэра.

Бирюков заверил, что деньги в оплату за коммунальные ресурсы, поставку газа, тепла, воды снабжающие организации получили вовремя.

"Конечно, в Москве никто никого не отключает. Мы убеждаем москвичей, говорим с каждым, поскольку у всех разные жизненные ситуации", - добавил глава комплекса городского хозяйства.