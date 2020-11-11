В Москве разработали гроб с прозрачной крышкой для умерших от COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Умерших в Москве с коронавирусной инфекцией теперь можно похоронить в гробах с герметичной стеклянной крышкой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГБУ "Ритуал" в среду.

"В связи с продолжающейся пандемией ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшими, имевшим диагноз коронавируса. В этом случае гроб оборудуется дополнительной герметичной стеклянной крышкой, что дает возможность провести традиционную церемонию прощания с усопшим, соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу", - рассказал собеседник агентства.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. При этом соединения полностью герметичны.

"Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию. В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки", - отметили в пресс-службе.

Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" (потоковое вещание с церемоний прощания), а также обеспечивает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку памятников.

По данным столичного оперативного штаба, за последние сутки в Москве зафиксировано 4 477 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 485 545. Во вторник вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 73 человека, общее число жертв инфекции достигло 7 502.