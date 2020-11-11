В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

Прирост случаев заражения при этом опустился ниже отметки в 20 тысяч

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 851 случай в 85 регионах, умерли за сутки 432 пациента - это самый высокий суточный показатель за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Ранее антирекордом по смертности от коронавируса за сутки было 370 летальных исходов.

С конца минувшей недели в РФ отмечался рост числа случаев заражения, 6 ноября он достиг планки в 20 тысяч, а в понедельник, 9 ноября, превысил отметку в 21 тысячу случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4 477. Но это ниже показателей двух минувший дней: в понедельник в Москве было 6 897 новых случаев, что является абсолютным рекордом по столице, во вторник было выявлено 5 902 новых случая. Выписаны 3 857 человек, скончались 73 человека.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 836 тыс. 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерли за весь период 31 593 человека, были выписаны по выздоровлению 1 млн 370 тыс. 695 человек. Лечение продолжают 434 672 пациента.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 1 574 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 701 - в Московской области, 414 - в Нижегородской области, 338 - в Архангельской области, 327 - в Красноярском крае, 310 - в Карелии, по 308 - в Воронежской и Ростовской областях, 306 - в Свердловской области, 260 - в Иркутской области, 249 - в Забайкальском крае, 248 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 247 случаев заражения зафиксированы в Коми, 245 - в Мурманской области, 232 - в Алтайском крае, 230 - в Бурятии, 229 - в Волгоградской области, 225 - в Омской области, 216 - в Ульяновской области, 212 - в Приморском крае, 210 - в Якутии, 209 - в Саратовской области, 208 - в Ставропольском крае, 207 - в Крыму, 205 - в Ханты-Мансийском АО, 200 - в Пермском крае, 195 - в Самарской области, по 194 - в Томской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком АО, по 191 - в Кировской и Оренбургской областях, 190 - в Кемеровской области, 185 - в Новосибирской области, 183 - в Тверской области, 174 - в Ленинградской области.

Также 171 случай заражения зарегистрирован в Хакасии, 168 - в Амурской области, по 163 - в Брянской области, Пензенской области, 162 - в Ярославской области, 160 - в Тюменской области, 154 - в Белгородской области, 150 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.