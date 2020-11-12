В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ученики столичных школ, которые обучаются по триместровой системе, не уйдут на каникулы в ноябре, так как отдыхали 2 недели в октябре, сказали в департаменте образования Москвы.

"Все годы при построении календарно-учебного графика школы исходили именно из рекомендаций СанПиН. Однако пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в образовательный процесс. Тем не менее, дети не остались без каникул. Осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе", - говорится в ответе департамента на их странице в соцсети "ВКонтакте" на вопрос одного из родителей.

Там подчеркнули, что увеличенные каникулы у школьников уже были, в ноябре они продолжат обучение без перерывов.

"Данное решение не противоречит рекомендациям СанПиН. Все меры сейчас направлены на сохранение жизни и здоровья москвичей и организацию качественного образовательного процесса для юных жителей столицы", - сказали в департаменте.