Москва потратит почти 1,8 трлн рублей на стройки за три года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За три года на строительство различных объектов из бюджета Москвы планируется выделить 1,78 трлн рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Традиционно около двух третей Адресной инвестиционной программы города будет выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Это позволит построить около 300 км дорог, 90 различных дорожных сооружений, а также завершить работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ)", - заявил Бочкарев в Мосгордуме в четверг.

По его словам, такой вектор развития позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе. "Напомню, что за последние десять лет был сделан настоящий рывок в развитии метростроения - в частности, было построено 116 км подземных линий, а также 56 станций. Эта работа будет продолжена", - отметил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что в 2021-2023 гг. за счет средств бюджета Москвы запланировано финансирование строительства 740 объектов.

По словам Бочкарева, в число этих объектов войдут как небольшие сооружения - детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, так и крупные магистрали, большие объекты метро, дорожная инфраструктура.

Также отмечалось, что финансирование АИП Москвы в следующем году на две трети будет осуществляться за счет заемных средств.