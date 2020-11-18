МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и метели ближайшей ночью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - На Москву надвигается непогода – ожидаются мокрый снег, сильные порывы ветра, метель.

В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что в период с 22 часов 18 ноября до 8 часов 19 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, мокрый снег, метель, ледяной дождь и гололедица.

Спасатели напоминают, что в таких погодных условиях, управляя автотранспортом, стоит значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.