Аэропорты Москвы задержали или отменили 27 рейсов из-за ледяного дождя

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь, утром дороги были покрыты ледяной коркой. В эту ночь аэропорты столицы отменили 17 рейсов и задержали десять, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Во "Внуково" задержали семь рейсов и отменили четыре. В "Шереметьево" один рейс задержан, девять отменены. В "Домодедово" два рейса задержаны и четыре отменены.

"Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и перроны регулярно обрабатывают антиобледенительными реагентами и чистятся от наледи. Запас реагентов достаточный", - заявили представители диспетчерских служб московского авиаузла. Они объяснили, что рейсы могут задерживать, чтобы обработать аэродромы.