ОНФ заметил отсутствие фавипиравира в 80% аптек в регионах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в результате проведенного мониторинга выявили нехватку противовирусных препаратов в регионах России, наиболее серьезная ситуация сложилась с фавипиравиром, острый дефицит препаратов наблюдается в Мурманской области и Камчатском крае.

"В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - говорится в сообщении пресс-службы движения в среду.

Как выяснили активисты ОНФ, среди лекарств из рекомендованных Минздравом схем лечения российские граждане чаще всего сталкиваются с нехваткой фавипиравира (отсутствуют в 80,8% аптек), а также гормональных противовоспалительных препаратов, содержащих вещество метилпреднизолон (отсутствуют в 72,5% аптек). Также в аптеках нет противовирусных препаратов с гидроксихлорохином (отсутствуют в 70,1% аптек) и антибиотиков, содержащих моксифлоксацин и левофлоксацин (отсутствуют в 65% и 61,6% соответственно).

По данным мониторинга движения, по пероральным антикоагулянтам с действующими веществами ривароксабан и апиксабан наихудшая ситуация наблюдается в Вологодской области и Чечне (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).

В аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35%) и Ингушетии (26%) нет антибиотиков с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин, отмечается в сообщении.

В ходе мониторинга активисты ОНФ провели проверку в 11,8 тыс. аптек по всей России.

Также в пресс-службе добавили, что после доклада руководителя Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова президенту России Владимиру Путину 18 ноября в некоторых регионах началась активная работа по решению проблемы нехватки лекарств. Среди них: Вологодская, Курская, Липецкая области.