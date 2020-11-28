Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8756 до 8828, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 76 человек.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 592 415 случаев заражения COVID-19, 441 535 человека вылечились от инфекции.