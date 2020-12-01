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Движение на нескольких участках метро Москвы ограничат с 12 декабря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Движение на нескольких участках московского метро временно ограничат из-за открытия новых станций Большой кольцевой линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы во вторник.

"Мы готовим к открытию сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии. Перед открытием мы интегрируем их с метро, поэтому движение на нескольких участках временно ограничат. С 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии",- сказали в департаменте.

Там также сообщили, что на участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. "На участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет", - отметил собеседник агентства.

С 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр" - она станет конечной, сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в департаменте транспорта, во время закрытия станций будет запущен бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево - "Полежаевская" - "ЦСКА".

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