Концертный зал Adrenaline Stadium в Москве опечатан за нарушения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опечатал московский концертный зал Adrenaline Stadium до решения суда из-за нарушения санитарных норм в условиях борьбы с коронавирусом.

Как сообщает московский оперштаб, нарушения были допущены во время концерта группы "Кипелов". Мероприятие прошло 4 декабря. Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

В клубе во время концерта не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, уточнил начальник отдела управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.