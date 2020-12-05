Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 05.12В России 2 431 731+28 782В мире 65 899 441+678 884

Концертный зал Adrenaline Stadium в Москве опечатан за нарушения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опечатал московский концертный зал Adrenaline Stadium до решения суда из-за нарушения санитарных норм в условиях борьбы с коронавирусом.

Как сообщает московский оперштаб, нарушения были допущены во время концерта группы "Кипелов". Мероприятие прошло 4 декабря. Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

В клубе во время концерта не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, уточнил начальник отдела управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

Роспотребнадзор Adrenaline Stadium

Новости

Задержаны подозреваемые в тройном убийстве в Волоколамске

Первые 70 пунктов вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

Первые 70 пунктов вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве

Росгвардия рассекретила документы об участии НКВД в обороне Москвы в 1941 году

Отреставрированные картины из "золотой коллекции" Союзмультфильма выходят в прокат

Отреставрированные картины из "золотой коллекции" Союзмультфильма выходят в прокат

Ещё 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

На ж/д станции Москворечье произошло возгорание

В Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек

Пандемия коронавируса

На COVID-вакцинацию в Москве уже записались 5 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');