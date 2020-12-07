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Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве

Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался рядом с территорией ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе аттракциона "Солнце Москвы".

"В Москве начался монтаж крупнейшего колеса обозрения в Европе и пятого по величине в мире. На данный момент ведутся активные работы и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что опорная часть колеса высотой 136 м монтируется при помощи регулировочных пластин, чтобы достигнуть одинакового уровня и угла наклона для всех фундаментов.

После того, как будут возведены все три уровня опорных колонн правой стороны колеса, начнется монтаж аналогичных конструкций с левой стороны. Впоследствии установят центральную ось, на которую будут крепиться внешний и внутренний обода колеса.

Рядом с колесом обозрения возводится многофункциональный центр, через который будет осуществляться проход на аттракцион по крытому траволатору.

Строительство планируется завершить во втором квартале 2021 года.

Как сообщалось, "Солнце Москвы" станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе ("High Roller", 167 м), Сингапуре ("Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне ("London Eye", 135 м).

Аттракцион появится левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном №7 "Семена". Он будет иметь 30 закрытых кабин вместимостью по 15 человек. Ожидается, один оборот колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего".

Стоимость проекта, полностью реализуемого за счет частных инвестиций, ранее предварительно оценивалась в 12 млрд рублей.

Старое колесо обозрения "Москва-850" на ВДНХ было демонтировано летом 2016 года, поскольку технически устарело и стало небезопасным.

ВДНХ Москва

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