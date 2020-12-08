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В Москве создадут цифровой дубликат строек по данным с костюмов работников

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве проводится эксперимент по созданию цифрового дубликата строек с помощью специального костюма работника и программно-аппаратного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Предполагается, что эксперимент по внедрению технологии цифрового дублирования деятельности работников на стройплощадке может существенно повысить производительность труда. В сообщении отмечается, что на сегодняшний день уже разработан специальный костюм и программно-аппаратный комплекс для цифрового дублирования работы строителей.

Пилотной площадкой станет стройка на Открытом шоссе в районе Метрогородок. Эксперимент начнется в ближайшее время и продлится до второго квартала 2021 года.

Цель – создать цифровой дубликат деятельности работников на стройке и в итоге повысить производительность труда, сократить потенциальные риски и количество несчастных случаев на производстве и более точно следовать служебным заданиям.

Собранные статистические данные могут помочь предотвратить отставание от графика или предсказать его опережение.

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