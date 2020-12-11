Фарфор XVII века нашли при реставрации кинотеатра "Художественный"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Фрагменты фарфоровых сервизов Гарднера, старинные стеклянные бутылки и другие предметы XVII-XIX веков обнаружили археологи при реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве, сообщил портал мэра Москвы со ссылкой на Мосгорнаследия.

"Во время реставрационных работ в кинотеатре "Художественный" обнаружены археологические находки. Это осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделия из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков", - говорится в сообщении.

Среди найденных специалистами артефактов - фрагменты фарфора с клеймами завода Кузнецова, фабрики Гарднера и др. Это части дорогих и изящных сервизов разного времени.

Кроме того, реставраторы обнаружили в кинотеатре стеклянные бутылки, фляги и штофы конца XIX - начала XX века, чернильницы, аптечную посуду, флаконы, рюмки и бокалы. Сейчас всеми находками занимается Мосгорнаследие.

Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется после реставрации до конца текущего года. Здание кинотеатра было построено в 1909 году по проекту Николая Благовещенского - тогда это был "электротеатр". В 1912-1913 годах здание перестроил архитектор Шехтель. В ходе реставрации, которая велась силами Сбербанка последний год, был воссоздан фасад, максимально близкий к историческому 1913 года.

В современном "Художественном" будут работать четыре зала: главный, два малых и один камерный. Оборудование кинотеатра позволит показывать в том числе фильмы с пленки 35 мм, а также интегрировать вторую строку субтитров.