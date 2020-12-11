Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Фарфор XVII века нашли при реставрации кинотеатра "Художественный"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Фрагменты фарфоровых сервизов Гарднера, старинные стеклянные бутылки и другие предметы XVII-XIX веков обнаружили археологи при реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве, сообщил портал мэра Москвы со ссылкой на Мосгорнаследия.

"Во время реставрационных работ в кинотеатре "Художественный" обнаружены археологические находки. Это осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделия из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков", - говорится в сообщении.

Среди найденных специалистами артефактов - фрагменты фарфора с клеймами завода Кузнецова, фабрики Гарднера и др. Это части дорогих и изящных сервизов разного времени.

Кроме того, реставраторы обнаружили в кинотеатре стеклянные бутылки, фляги и штофы конца XIX - начала XX века, чернильницы, аптечную посуду, флаконы, рюмки и бокалы. Сейчас всеми находками занимается Мосгорнаследие.

Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется после реставрации до конца текущего года. Здание кинотеатра было построено в 1909 году по проекту Николая Благовещенского - тогда это был "электротеатр". В 1912-1913 годах здание перестроил архитектор Шехтель. В ходе реставрации, которая велась силами Сбербанка последний год, был воссоздан фасад, максимально близкий к историческому 1913 года.

В современном "Художественном" будут работать четыре зала: главный, два малых и один камерный. Оборудование кинотеатра позволит показывать в том числе фильмы с пленки 35 мм, а также интегрировать вторую строку субтитров.

Москва Мосгорнаследие

Новости

Москвичам пообещали снег в ночь на понедельник

Метро стало главным местом нарушения масочно-перчаточного режима в Москве

Два человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Москве

Ещё 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Власти Подмосковья назвали растения, которые нельзя сажать при благоустройстве

Пандемия коронавируса

Собянин заявил об отсутствии в планах новых ограничений на праздники

Собянин заявил об отсутствии в планах новых ограничений на праздники

Москва-река начала замерзать

"Умные" камеры будут находить нуждающихся в медпомощи в метро Москвы

"Умные" камеры будут находить нуждающихся в медпомощи в метро Москвы

Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей
Экономический кризис

Доля пустующих ресторанов в центре Москвы выросла почти вдвое

Доля пустующих ресторанов в центре Москвы выросла почти вдвое
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');