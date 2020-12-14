Собянин осмотрел отреставрированный кинотеатр "Художественный"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный", первых зрителей кинотеатр планирует принять в конце декабря 2020 года.

"В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первое кино в Москве. И москвичи смотрели на это чудо, и спустя 111 лет сегодня новое чудесное событие - это восстановление, реставрация кропотливая художественного кинотеатра и возвращение удивительного объекта, который чудесно переплетен с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей", - сказал Собянин.

По его словам, в Москве проводится огромная работа по реставрации объектов - одна из самых крупных и масштабных в мире.

"Я очень благодарен людям, которые вкладывают свои ресурсы и деньги, возможности для того, чтобы помочь возродить историю культурного наследия нашей страны и Москвы. Спасибо огромное вам, вашим коллегам, что вы уделяете такое внимание данному объекту и многим другим проектам", - сказал мэр, обращаясь к председателю правления "Сбербанка России" Герману Грефу, компания оказала инвестиционную помощь проекту.

"Спасибо вам и вашей команде. Реставрация была проведена в кратчайшие сроки, фактически с момента как мы начали работать прошел год и два месяца", - отметил в свою очередь Греф.

Как сообщается в материалах мэрии, основанный в 1909 году "Художественный" стал первым московским кинотеатром, который обрел собственное здание. Его открыл предприниматель Альберт Брокш - управляющий "Варваринского акционерного общества домовладельцев", которому принадлежал участок на Арбатской площади. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

Решение о комплексной реставрации исторического здания кинотеатра "Художественный" было принято правительством Москвы, работы по согласованному проекту были начаты осенью 2019 году. Реставрация велась на средства частных инвесторов.

Внешний вид главного фасада был воссоздан по оригинальным чертежам Федора Шехтеля - украшен терразитовым покрытием и максимально приближен к облику 1913 года. Восстановлен исторический декор - мужской и женский маскароны, барельефы с изображением античных богов Гелиоса и Селены, а также исторические надписи "Входъ" и "Выходъ", и главная надпись - "Художественный электро-театръ".

"Художественный" будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр, программа которого представит мировой кинематограф во всем его разнообразии. Значительная часть расписания будет отдана под фестивали и ретроспективы, подготовленные в сотрудничестве с международными культурными институциями.

Первых зрителей кинотеатр "Художественный" планирует принять в конце декабря 2020 года.