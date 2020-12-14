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Более 10 тонн краснокнижного осетра изъяли со склада в Москве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Москве более 10 тонн рыбы семейства осетровых, предположительно, добытой браконьерами для продажи на столичных рынках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В операции приняли участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД совместно с ФСБ и представителями Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, сказала Волк журналистам в понедельник.

По ее словам, в ходе обысков по ранее возбужденному уголовному делу по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов) в Восточном административном округе столицы обнаружен склад, где хранилась замороженная рыба семейства осетровых, добытая, предположительно, браконьерским способом.

"На расстоянии около 10 километров от него находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье - размораживали, разделывали и коптили", - пояснила представитель МВД.

Волк отметила, что изъятая партия осетровых была привезена в столицу в преддверии новогодних праздников и предназначалась для продажи на московских рынках.

"По предварительным данным, рыба относится к каспийской популяции русского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. В ближайшее время образцы будут направлены на исследование", - сказала официальный представитель ведомства.

Ирина Волк МВД Москва

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