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Улов на сумму более 11 млн рублей изъяли у браконьеров на Камчатке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группу браконьеров с уловом более 2 тыс. штук лососей и более 170 кг красной икры общей стоимостью свыше 11 млн рублей задержали инспекторы рыбоохраны на Камчатке, сообщает пресс-служба Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Федерального агентства по рыболовству в четверг.

"2 августа в ходе выполнения рыбоохранных мероприятий на реке Карага вблизи поселка Оссора инспекторы СВТУ ФАР совместно с сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю выявили группу из 8 лиц, осуществлявшую в проходной день вылов рыбы лососевых видов. При виде сотрудников контроль-надзорных органов правонарушители сбежали с места промысла", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, браконьеры бросили две лодки с руль-моторами, топливные баки, 2 тыс. 146 экземпляров горбуши, семь пластиковых куботейнеров с лососевой икрой-сырцом общим весом свыше 171,5 кг, а также 20 пустых пластиковых куботейнеров, закидной невод общей площадью 300 квадратных метров. "Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 11 млн 189 тыс. 470 рублей", - отмечает пресс-служба.

Икра и имущество изъяты и отправлены на ответственное хранение. Материалы дела по данному факту браконьерства инспекторы рыбоохраны передали в полицию для проведения проверки и принятия решения.

Камчатка УФСБ по Камчатскому краю

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