Москва потеряет больше 600 млрд рублей в 2020 году из-за COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году бюджет Москвы потеряет больше 600 млрд рублей из-за коронавируса, заявил в годовом отчете мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что около 300 млрд рублей из этой суммы составят выпадающие доходы бюджета, а "еще 300 с лишним миллиардов - вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией".

Мэр считает, что экономика Москвы выдержала этот удар: выполняются социальные обязательства, продолжаются стройки, инвестиции в основной капитал в 2020 году возросли на 2%, превысив сумму в 3 трлн рублей.

Точную сумму ущерба от пандемии подсчитают позднее, добавил Собянин.

"Серьезные потери понесли торговля, сфера услуг, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений, другие важнейшие отрасли экономики. Ощутимо сократились доходы граждан, тысячи людей потеряли работу или вынуждены были закрыть свой бизнес", - сказал он.

Собянин добавил, что считает неуместными как пессимизм, так и эйфорию при оценке перспектив развития города. "Экономика будет восстанавливаться, но это произойдет не само по себе, не так просто", - добавил мэр.

О том, что из-за пандемии выпадающие доходы бюджета Москвы превысят по итогам года 300 млрд рублей, в середине ноября говорила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова. Она спрогнозировала сокращение доходной части бюджета на 3% к уровню прошлого года. По ее словам, с марта общий объем мер по поддержке экономики города превысил 109 млрд рублей.