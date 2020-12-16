На фасаде Пушкинского музея установят доску Ирине Антоновой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На фасаде музея изобразительных искусств имени Пушкина установят мемориальную доску в память о многолетнем руководителе ГМИИ Ирине Антоновой, доска будет соразмерна доскам создателей музея, сообщила директор учреждения Марина Лошак.

"Самое простое, что мы можем сделать и сделаем - это доска на фасаде здания, причем мы хотим её сделать ее соразмерной доске (Ивана) Цветаева (первый директор музея) и (Юрия) Нечаева - Мальцова (меценат), чтобы Антонова вошла в этот ряд, что соответствует истории и абсолютно закономерно", - сказала она.

Вероятно, доска будет установлена к 40-му дню со смерти Антоновой.

"Кабинет, в котором находилась Ирина Александровна Антонова, который исторический был цветаевским кабинетом, планируем сделать мемориальной комнатой в музее и назвать "Кабинетом директора", - продолжила Лошак.

Проект "Кабинета директора" будет выбран по конкурсу.

Кроме того, в память об Антоновой в музее, в усадьбе Лопухиных откроют Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским", добавила директор.

Ирина Антонова была директором ГМИИ с 1961 года по 2013 год. Затем до самой смерти она была президентом музея.

Она умерла 30 ноября, ей было 98 лет. Причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.