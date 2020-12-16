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На фасаде Пушкинского музея установят доску Ирине Антоновой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На фасаде музея изобразительных искусств имени Пушкина установят мемориальную доску в память о многолетнем руководителе ГМИИ Ирине Антоновой, доска будет соразмерна доскам создателей музея, сообщила директор учреждения Марина Лошак.

"Самое простое, что мы можем сделать и сделаем - это доска на фасаде здания, причем мы хотим её сделать ее соразмерной доске (Ивана) Цветаева (первый директор музея) и (Юрия) Нечаева - Мальцова (меценат), чтобы Антонова вошла в этот ряд, что соответствует истории и абсолютно закономерно", - сказала она.

Вероятно, доска будет установлена к 40-му дню со смерти Антоновой.

"Кабинет, в котором находилась Ирина Александровна Антонова, который исторический был цветаевским кабинетом, планируем сделать мемориальной комнатой в музее и назвать "Кабинетом директора", - продолжила Лошак.

Проект "Кабинета директора" будет выбран по конкурсу.

Кроме того, в память об Антоновой в музее, в усадьбе Лопухиных откроют Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским", добавила директор.

Ирина Антонова была директором ГМИИ с 1961 года по 2013 год. Затем до самой смерти она была президентом музея.

Она умерла 30 ноября, ей было 98 лет. Причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Прощание с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

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Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил ШвыдкойВице-премьер РФ Татьяна ГоликоваВо время церемонии прощания с Ириной АнтоновойАктер Евгений Миронов и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева направо)Помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский (слева)Министр культуры РФ Ольга ЛюбимоваДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина ЛошакЦветы у здания государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
Ирина Антонова ГМИИ Пушкина Москва коронавирус Марина Лошак Иван Цветаев

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