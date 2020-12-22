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Сбербанк начал тестирование своих беспилотников в Москве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Дочка" Сбера Sber Automotive Technologies, занимающаяся разработкой беспилотных технологий, начала испытания беспилотников на улицах Москвы, сообщил банк.

Компания получила необходимые разрешения для выезда на дороги общего пользования. При этом за рулем находится водитель, так как законодательство РФ пока не позволяет передвигаться по городу на беспилотниках без инженера.

В беспилотниках Сбера установлен бортовой компьютер собственной разработки, использующий карты 2ГИС (также принадлежит банку).

Сколько машин на данный момент участвует в испытаниях, не уточняется. Парк автономных автомобилей планируется довести до 10 к концу года, отмечают в банке.

В то же время у "Яндекса", который развивает свое беспилотное направление с 2017 года, парк составляет порядка 130 беспилотных машин. Интернет-компания тестирует автомобили на дорогах России, США и Израиля.

Sber Automotive Technologies был создан в апреле 2020 года, с этого момента компания смогла разработать первую серию беспилотных автомобилей.

Sber Automotive Technologies Сбербанк Москва

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