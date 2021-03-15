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Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минтранс сообщил, что запланировал тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне на дорогах общего пользования уже на 2021-2024 годы. В первую очередь их начнут испытывать, скорее всего, на территориях инноградов "Иннополис" и "Сколково", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Минтрансу.

Также он допустил, что их испытания проведут в отдельных районах Москвы и Петербурга.

"Данный вопрос пока находится в проработке с компаниями-разработчиками беспилотников", - добавил собеседник агентства.

План тестирования и ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без испытателя в салоне утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. При подготовке плана были учтены позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Его также согласовали с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", Российским союзом автостраховщиков (РСА), компаниями ОАО "Яндекс", ПАО "КАМАЗ", ПАО "Сбербанк", ООО "УК Группа ГАЗ", ПАО "Газпром нефть".

В Минтрансе отметили только, что испытания таких беспилотников пройдут в нескольких регионах, и за эти четыре года там выработают необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием ведомство назвало обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил.

При подготовке комплекса мероприятий по тестированию беспилотников были учтены позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Комплекс также согласован с отраслевыми экспертными объединениями - ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", Российским союзом автостраховщиков (РСА), профильными крупными компаниями - ОАО "Яндекс", ПАО "КАМАЗ", ПАО "Сбербанк", ООО "УК Группа ГАЗ", ПАО "Газпром нефть".

"Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире", - заявил через пресс-службу глава департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Баканова.

Право испытывать беспилотные автомобили в России есть у МАДИ и "Яндекса". "Яндекс" тестирует несколько десятков таких машин с инженерами-испытателями на дорогах Москвы.

Минтранс Яндекс КАМАЗ Сбербанк ГАЗ РСА Росстандарт МВД Сколково Иннополис Москва Петербург

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