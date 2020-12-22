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Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ, актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" во вторник директор театра Тамара Михайлова.

"Болеет Ирина Вадимовна, на сегодняшний день она не была госпитализирована, врачи сказали, что у нее нетяжелая форма коронавируса", - сказала Михайлова.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ирина Муравьева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. В кино – с 1973 года. Одна из первых больших ролей в кино – Сюзанна в детективе Самсона Самсонова "Чисто английское убийство". Широкую известность актрисе принесло участие в картине "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, где исполнила роль авантюристки Людмилы. За эту роль Ирина Муравьева была удостоена государственной премии СССР.

Затем Муравьева снялась в картине "Карнавал" режиссера Татьяны Лиозновой, где сыграла провинциалку Нину Соломатину, мечтающую стать артисткой.

В 1977-1991 годы – актриса Московского театра имени Моссовета, а с 1993 года по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

Ирина Муравьева Москва коронавирус

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