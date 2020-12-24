Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

На юго-западе Москвы предположительно взорвалась граната

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил некий предмет в пару прохожих на Профсоюзной улице в Москве, предмет взорвался, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Предположительно, это было самодельное взрывное устройство с осколками или граната.

Два человека обратились за помощью к врачам. Пострадавшая девушка оказалась в состоянии клинической смерти, ей проводят реанимацию.

О судьбе бросившего предмет пока ничего не известно.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва Профсоюзная улица

Новости

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской
Пандемия коронавируса

Москва закупит все COVID-вакцины, которые будут зарегистрированы в РФ

Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Пандемия коронавируса

Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');