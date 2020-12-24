На юго-западе Москвы предположительно взорвалась граната

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил некий предмет в пару прохожих на Профсоюзной улице в Москве, предмет взорвался, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Предположительно, это было самодельное взрывное устройство с осколками или граната.

Два человека обратились за помощью к врачам. Пострадавшая девушка оказалась в состоянии клинической смерти, ей проводят реанимацию.

О судьбе бросившего предмет пока ничего не известно.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.