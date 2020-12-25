Соболь получила статус свидетеля по уголовному делу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь находится в статусе свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Да, проходит свидетелем. Сейчас проводится допрос", - сказал Воронин "Интерфаксу" в пятницу.

Защитник добавил, что в ходе допроса следователи планировали взять у Соболь подписку о неразглашении материалов дела, однако она отказалась ее давать. Воронин сообщает, что следственные действия с юристом ФБК запланированы на весь день.

Адвокат отмечает, что у нее взяли обувь для проведения ДНК-экспертизы.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в отношении Соболь возбудили дело по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения).