Соболь получила статус свидетеля по уголовному делу
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь находится в статусе свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
"Да, проходит свидетелем. Сейчас проводится допрос", - сказал Воронин "Интерфаксу" в пятницу.
Защитник добавил, что в ходе допроса следователи планировали взять у Соболь подписку о неразглашении материалов дела, однако она отказалась ее давать. Воронин сообщает, что следственные действия с юристом ФБК запланированы на весь день.
Адвокат отмечает, что у нее взяли обувь для проведения ДНК-экспертизы.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.
Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в отношении Соболь возбудили дело по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения).