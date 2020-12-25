ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, сообщает директор ФБК Иван Жданов.

"Дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения)", - написал в твиттере Жданов.

Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в пятницу стало известно, что домой к Соболь пришли сотрудники полиции, они начали обыск. ФБК в своем твиттере также сообщал, что юриста фонда увезли на допрос в Следственный комитет.

23 декабря суд оштрафовал Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции. Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, участвовал в его отравлении. Согласно административному протоколу, полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Соболь, которая отказывалась предъявить документы.

Кроме того, адвокат Владимир Воронин сообщал "Интерфаксу", что Соболь допросили в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).