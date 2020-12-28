Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 27.12В России 3 050 248+28 284В мире 80 783 674+432 076

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Запущено движение по трем участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 км.

МоскваЗапущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в КитайЧитать подробнее

Движение открылось на четырех участках: четвертом пусковом комплексе (ЦКАД-4, 96,8 км), части первого пускового комплекса (ЦКАД-1, 23,8 км из 49,5 км), единственном бесплатном пятом этапе трассы (ЦКАД-5, 41,3 км из 76,4 км), а также на части, соединяющей третий и пятый этапы (5,9 км).

"Из 336 километров мы открываем 170. Итого в результате сегодняшнего дня 310 километров ЦКАД уже в этом году поедет по основному ходу. Мы 26 километров, надеемся, ко второй половине года тоже достроим, это непростой участок", - сказал на церемонии открытия участков ЦКАД курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В следующем году мы завершаем участок ЦКАД-1 в 21 километр в июне, и ЦКАД будет готова", - сказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе отчётного доклада перед церемонией.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, завершить работы планировалось в 2019 году. В конце июня 2019 года очередной дедлайн по ЦКАД продлили до 2021 года. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.

Общая протяженность ЦКАДа составляет более 336 км. Стоимость проекта, по оценке Счётной палаты на лето текущего года, с учетом доделок превышает 330 млрд руб.

Основное назначение нового автодорожного кольца - разгрузить МКАД и улично-дорожную сеть Подмосковья, приняв на себя поток транзитного транспорта.

ЦКАД

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Москвы призвали горожан привиться от коронавируса

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Журналиста Сафронова в "Лефортово" поселили с украинцем Василенко

Москвичи 60+ смогут записаться на прививку от COVID с 28 декабря

В Москве задержали человека, пытавшегося ранее ограбить банк

Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

В столичном баре Mendeleev нашли тайные комнаты с ночными посетителями

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Почти 80 человек с COVID-19 умерли в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');