Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Запущено движение по трем участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 км.

Движение открылось на четырех участках: четвертом пусковом комплексе (ЦКАД-4, 96,8 км), части первого пускового комплекса (ЦКАД-1, 23,8 км из 49,5 км), единственном бесплатном пятом этапе трассы (ЦКАД-5, 41,3 км из 76,4 км), а также на части, соединяющей третий и пятый этапы (5,9 км).

"Из 336 километров мы открываем 170. Итого в результате сегодняшнего дня 310 километров ЦКАД уже в этом году поедет по основному ходу. Мы 26 километров, надеемся, ко второй половине года тоже достроим, это непростой участок", - сказал на церемонии открытия участков ЦКАД курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В следующем году мы завершаем участок ЦКАД-1 в 21 километр в июне, и ЦКАД будет готова", - сказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе отчётного доклада перед церемонией.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, завершить работы планировалось в 2019 году. В конце июня 2019 года очередной дедлайн по ЦКАД продлили до 2021 года. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.

Общая протяженность ЦКАДа составляет более 336 км. Стоимость проекта, по оценке Счётной палаты на лето текущего года, с учетом доделок превышает 330 млрд руб.

Основное назначение нового автодорожного кольца - разгрузить МКАД и улично-дорожную сеть Подмосковья, приняв на себя поток транзитного транспорта.