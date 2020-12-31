Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

Авиарейсы из "Домодедово" возобновлены после утренних задержек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полеты из московского аэропорта "Домодедово" возобновлены после утренних задержек в четверг, связанных с непогодой.

"В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

В пресс-службе отметили, что принятые меры гарантируют безопасность взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта сообщили, что в четверг в "Домодедово" вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями.

"С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее появилась информация о 96 отмененных и 53 задержанных рейсов из аэропортов Москвы. Причина нарушения графика полетов - последствия ледяного дождя в российской столице. В частности, 78 рейсов было задержано и три отменено в "Домодедово". Очевидцы сообщали о скоплении в терминалах аэропорта тысяч пассажиров.

Москва Домодедово

Новости по теме

Новости

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 9 января

Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий

Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий

В Москве умерли еще 73 человека с коронавирусом

Мэрия Москвы заявила, что переболевшие коронавирусом могут привиться

Пандемия коронавируса

Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Епархиальный суд постановил лишить сана протодиакона Андрея Кураева

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');