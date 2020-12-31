Авиарейсы из "Домодедово" возобновлены после утренних задержек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полеты из московского аэропорта "Домодедово" возобновлены после утренних задержек в четверг, связанных с непогодой.

"В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

В пресс-службе отметили, что принятые меры гарантируют безопасность взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта сообщили, что в четверг в "Домодедово" вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями.

"С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее появилась информация о 96 отмененных и 53 задержанных рейсов из аэропортов Москвы. Причина нарушения графика полетов - последствия ледяного дождя в российской столице. В частности, 78 рейсов было задержано и три отменено в "Домодедово". Очевидцы сообщали о скоплении в терминалах аэропорта тысяч пассажиров.