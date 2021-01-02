В Москве сменили главу ГИБДД
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Должность временно исполняющего обязанности начальника Управления ГИБДД Москвы занял полковник полиции Алексей Диокин, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Согласно размещённым на сайте управления данным, Диокин стал врио начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве. Ранее эту должность занимал полковник полиции Юрий Дроганов, назначенный в ноябре 2019 года.
До настоящего момента полковник Диокин являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве.