Экс-глава ГИБДД Москвы Дроганов отстранен по выслуге лет по собственному желанию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности в ноябре 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Главное управление МВД России по Москве официально сообщает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента РФ 4 ноября 2020 года", - сказали журналистам в пресс-службе управления в субботу.

Причиной, по данным МВД, послужил написанный по собственному желанию рапорт об увольнении по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Ранее сообщалось, что должность временно исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД по Москве занял полковник полиции Алексей Диокин.

Согласно размещенным на сайте столичного управления Госавтоинспекции данным, Диокин стал врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Ранее эту должность занимал полковник полиции Дроганов, назначенный в ноябре 2019 года.

До настоящего момента полковник Диокин был заместителем начальника УГИБДД по Москве.