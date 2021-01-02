РПЦ попросила пожилых москвичей не ходить в храмы на Рождество

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Русская православная церковь рекомендует пожилым москвичам и жителям ряда других регионов не посещать храмы на Рождество во избежание заражения коронавирусом.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, хотя кое-где ограничено количество одновременно находящихся в них. Кроме того, в каких-то приходах РПЦ в дальнем зарубежье, по его словам, некоторые также не смогут встретить Рождество в храме.

"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - сказал митрополит.

Кроме того, по его словам, для пожилых прихожан, которые не могут прийти в храм, организовано посещение священником на дому, чтобы он мог исповедовать и преподать святое причастие.