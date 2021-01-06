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Работу московского метро и МЦК в Рождество продлят на час

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В связи с проведением рождественских богослужений в ночь на 7 января работа столичной подземки и Московского метрополитена будет продлена на час, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Москвы.

"Метрополитен и МЦК в ночь на 7 января закроют свои двери для пассажиров в 02:00", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в Рождество в Москве до 03:00 продлят работу 168 маршрутов наземного транспорта. Также будут работать 15 традиционных ночных маршрутов.

Москва Московский метрополитен

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