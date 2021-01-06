Жителям Москвы и области пообещали легкий мороз и снег на Рождество

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На Рождество в Москве и Московской области ожидается умеренная морозная погода со снегом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгидромета в среду.

"7 января в Москве и области облачно, ночью пройдет небольшой снег, температура понизится в Москве до 6-8 градусов мороза, по области - до минус десяти", - сказали в пресс-службе.

Днем в столичном регионе ожидается снег, мороз немного ослабеет: в Москве до минус 5 градусов, по области до минус 8, сообщили в ведомстве.

"Ветер восточный будет дуть со средней скоростью 5-10 м/с, - сказали в Росгидромете. - На дорогах гололедица".

По данным службы, 8 и 9 января характер погоды существенно не изменится, "при этом будет продолжаться снег, от небольшого до умеренного". "10 января температура понизится на 2-3 градуса, местами также возможен снег", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, антициклон, который располагается в эти дни за Уралом, принесет похолодание в центральные области России в канун Рождества.

"Морозная погода сохранится в праздничный день, а при прохождении атмосферного фронта пройдет небольшой снег, - сказали в пресс-службе. - Во второй половине рождественской недели также будет морозно".

Рекорды прошлых лет

По информации Росгидромета, в 2020 году 7 января в Москве ночной мороз был совсем слабым - всего минус 0,7 градуса.

В 21-м веке самая теплая погода в столице в рождественский праздник наблюдалась в 2007-м (0,9 градуса выше нуля на станции ВДНХ) и в 2018-м годах, когда температура воздуха достигала плюс 3,5 градуса, что является и абсолютным максимумом температуры за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

Дневная температура переходила через нулевую отметку в сторону тепла еще несколько раз, в 2005 году (+1,6 градусов), 2012 (плюс 1,8) и в 2014 годах (плюс 2 градуса), рассказали в службе.

Рекорд холода был отмечен в 2017 году - мороз усилился до минус 29,9 градуса, в Подмосковье температура опустилась ниже минус 30.

Как отметили в пресс-службе, это была самая морозная рождественская ночь в 21-м веке. При этом рекорд холода устоял и остался за 1891 годом со значением температуры -34,8 градуса.

Синоптики также сообщили, что снега на Рождество обычно бывает около 25 см. При этом в 21-м веке снега не было только в 2007 году. В остальное время отмечалось хотя бы 1-2 см снежного покрова.

Росгидромете добавили, что самый высокий снежный покров, примерно в два раза больше обычного, наблюдался в 2002 году и составлял 41 см. Много снега было и в 2003 году - 37 см. В прошлом, 2020-м, снега почти не было, его высота на рождественскую дату составила всего 2 см.