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Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе морозы до минус 27

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе морозы до минус 27
Зима в Москве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На следующей неделе в столичном регионе ударят морозы, ночью может похолодать до минус 27 градусов, предупредил центр погоды "Фобос". Синоптики напомнили, что таких морозов в Москве не было с 2018 года.

В пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье временами пройдет снег, высота снежного покрова вырастет с 21 до 27 см, что даже выше нормы. По ночам будет минус 7-12 градусов, днем - не выше минус 5-10.

В ночь понедельник в регион придет антициклон с северо-восточным ветром, начнется ультраполярное вторжение и резко похолодает до минус 15-20 градусов, местами до минус 25. Днем в понедельник в столице будет минус 11-16, в ночь на вторник - уже до минус 27.

В "Фобосе" напомнили, что начало 2021 года выдалось для Европейской России аномально теплым, в центральной ее части стояли оттепели, а на юге было по-весеннему тепло. Похолодание началось с 6 января. К понедельнику, 11 января в Центре, на Волге, в Предуралье и на Урале, а также на Крайнем Севере даже днем температура не поднимется выше минус 15 градусов, а плюсовая температура сохранится только на Кубани, на Ставрополье и на Кавказе.

Фобос Москва Московская область

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