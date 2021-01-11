Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:26Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 281 429+647 111

Движение автомобилей временно ограничат на юго-западе Москвы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Из-за закрытия участка оранжевой линии московского метрополитена в конце января - начале февраля будут введены ограничения движения автотранспорта на юго-западе столицы.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, с 21 января по 9 февраля ограничат движение в районе Профсоюзной улицы.

Так участок между станциями метро "Беляево" и "Новые Черемушки" с 23 января по 8 февраля из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии метро будет закрыт.

Для проезда городского транспорта организуют обособленные выделенные полосы общей протяженностью около девяти километров на ряде участков.

Имеющаяся на улице Профсоюзной полоса для городского транспорта будет расширена до двух рядов. Пользоваться ими сможет только общественный транспорт, такси такое разрешение предоставляться не будет.

Для движения личных автомобилей будет действовать по одной полосе в каждом направлении.

Москва

Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до 50

Источник сообщил о госпитализации 24 человек после ДТП на Новой Риге

Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

В Москве начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

В Москве к выходным похолодает до -20 градусов

В Москве к выходным похолодает до -20 градусов

РЖД переведут несколько поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово

Пандемия коронавируса

Судьбу дистанта в московских школах решат по ситуации с COVID-19

На синей ветке московского метро произошел сбой

Водитель автомобиля сбил трех пешеходов на юго-востоке Москвы

В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов

В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');