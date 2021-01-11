Движение автомобилей временно ограничат на юго-западе Москвы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Из-за закрытия участка оранжевой линии московского метрополитена в конце января - начале февраля будут введены ограничения движения автотранспорта на юго-западе столицы.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, с 21 января по 9 февраля ограничат движение в районе Профсоюзной улицы.

Так участок между станциями метро "Беляево" и "Новые Черемушки" с 23 января по 8 февраля из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии метро будет закрыт.

Для проезда городского транспорта организуют обособленные выделенные полосы общей протяженностью около девяти километров на ряде участков.

Имеющаяся на улице Профсоюзной полоса для городского транспорта будет расширена до двух рядов. Пользоваться ими сможет только общественный транспорт, такси такое разрешение предоставляться не будет.

Для движения личных автомобилей будет действовать по одной полосе в каждом направлении.