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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:12Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еще 22 934 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

В Москве 5001 новый заболевший.

За сутки в стране скончался от вируса 531 человек. Общее число жертв коронавируса в РФ выросло до 62 804.

Поправились и выписаны 2 млн 825 430 пациентов, в том числе 24 75 - за последние сутки.

За все время пандемии в стране было зарегистрировано 3 млн 448 203 эпизода заражения COVID-19. По этому показателю Россия остается четвертой в мире после США (22,6 млн), Индии (10,4 млн) и Бразилии (8,1 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже 3,1 млн заболевших.

Новые случаи выявлены за сутки во всех 85 регионах России. За Москвой следуют Петербург (2731) и Московская область (1083).

Хроника коронавируса. Январь.

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