В Москве зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки скончался 81 пациент с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это наибольшее суточное число жертв вируса за весь период распространения коронавируса в российской столице.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 мая, когда в столице умерли 78 человек.

Общее число жертв заболевания в Москве составило 12 322.

Более двух недель количество вылечившихся от коронавируса превышает количество вновь выявленных случаев

За сутки в российской столице выявлено 5 534 случая COVID-19, вылечились от инфекции 6 602 человека.