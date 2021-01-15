Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:02Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 087 609+734 058

В Москве зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки скончался 81 пациент с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это наибольшее суточное число жертв вируса за весь период распространения коронавируса в российской столице.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 мая, когда в столице умерли 78 человек.

Общее число жертв заболевания в Москве составило 12 322.

Более двух недель количество вылечившихся от коронавируса превышает количество вновь выявленных случаев

За сутки в российской столице выявлено 5 534 случая COVID-19, вылечились от инфекции 6 602 человека.

Хроника коронавируса. Январь.

10
Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев
Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни в мае

Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни в мае

Проект властей Москвы по слежке за пешеходами оказался под угрозой

Проект властей Москвы по слежке за пешеходами оказался под угрозой

Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см

Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см
Пандемия коронавируса

Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января

Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

За сутки в Москве может выпасть до 10 см снега

Кафе с шаурмой "от Сталина" в Москве открыли без разрешения на работу

В Москве в ночь на четверг начнется мощный снегопад

Аномальные морозы задержатся в московском регионе на неделю

Дело "Нового величия"

Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца

Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');