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"Внуково" не примет журналистов для освещения прибытия Навального

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково", куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, из-за коронавирусных ограничений не примет журналистов для освещения его прибытия.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, такое решение принято из-за COVID-ограничений, а также в целях обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей.

Тем не менее в пресс-службе заверили, что "видео прибывающих пассажиров рейса авиакомпании "Победа" 17 января 2021 года будет предоставлено".

Ранее Навальный заявил, что намерен 17 января вернуться в Россию из Германии. По его словам, он прилетит рейсом "Победы" во "Внуково".

В свою очередь ФСИН сообщила, что намерена задержать оппозиционера, так как Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа". Испытательный срок был назначен оппозиционеру по делу о крупном мошенничестве ("дело "Ив Роше").

Внуково Алексей Навальный

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