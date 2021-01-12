Аномальные морозы задержатся в московском регионе на неделю

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве и Московской области начнет снижаться со среды, 13 января, и к выходным опустится на 8-10 градусов ниже климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что морозы немного ослабнут в начале следующей недели. "В начале следующей недели повышение температуры, но не оттепельное. Температурный фон будет приближен климатическим нормам", - сообщил он.

"В пятницу, субботу и в воскресенье температурный фонд будет на 8-10 градусов ниже нормы, это довольно холодная погода и она продержится довольно длительный период", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

В предстоящие выходные дневная температура воздуха в Москве и области составит 15-20 градусов мороза, ночью будет 19-24 градуса ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил это тем, что Москва и область будет находиться под влиянием антициклона и холодных воздушных масс, поступающих "по экзотической траектории" с севера азиатской части России.

Он добавил, что в первый день старого Нового года, 14 января, в Москве и области ожидается сильный снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Такое сочетанием снега и таких порывов ветра приведёт к метели, местами будут снежные заносы, высота снега в этот день увеличится до 6-10 сантиметров. Автомобилистам нужно быть особо внимательными в этот день, так как снег создает плохие условия видимости, скольжение и снежные заносы, в общем, проблемы на дорогах", - уточнил собеседник агентства.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ также сообщил, что за последние годы в Москве не наблюдалось очень сильных морозов.

"Вторая половина января и первая половина февраля 2006 года были аномально холодными, температура воздуха была на 10-12 градусов ниже нормы. Это был такой выдающийся период в системе погодных наблюдений в Москве и Московской области, это был самый длительный период холодной погоды в 2006 году", - утончил Вильфанд.

Он добавил, что в последние пять лет "их (аномальных холодов) не было".