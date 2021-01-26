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В 2020 году в экономику Москвы было вложено 3 трлн рублей инвестиций

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В 2020 году, несмотря на пандемию, объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 2% в годовом измерении и превысил 3 трлн рублей, сообщил портал мэра и правительства города.

Экономический кризис

Тяжелые последствия пандемии удалось смягчить за счет поддержки наиболее пострадавших отраслей, отметила через пресс-службу руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"В непростых условиях удалось сохранить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Москвы. Для стимулирования восстановительного роста правительством Москвы принято решение о дальнейшей реализации ключевых проектов по развитию города", - сказала она и уточнила, что в городе продолжится строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и сохранятся программы поддержки бизнеса.

Москва Елена Зяббарова коронавирус

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