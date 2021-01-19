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Доля россиян на рынке аренды дорогих квартир в Москве превысила 50%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доля российских арендаторов на рынке аренды высокобюджетных квартир Москвы превысила 50%, говорится в исследовании компании Savills в России.

"Доля обращений от российских арендаторов составила с начала года почти 60% от общего числа всех запросов", - говорится в исследовании, обнародованном во вторник.

В нем отмечается, что доля запросов со стороны соотечественников в общей структуре спроса выросла примерно на 20% за год. За последние пять лет доля граждан России на рынке дорогих арендных квартир столицы увеличилась на треть.

Изменился и "райдер" арендаторов. Так, по данным экспертов компании, съемщики обращают внимание на тщательную уборку, химчистку и дезинфекцию. Также для них важно наличие кабинета для работы, а также надежное подключение к интернету.

В 2020 году в этом сегменте рынка наблюдалось снижение как спроса, так и предложения. С начала 2020 года число предлагаемых для аренды элитных объектов уменьшилось на 3%, с июля - на 9%. Если проводить сравнение по периодам, то в январе-декабре 2020 года число сделок сократилось на 15% в сравнении с 2019 годом.

Запрашиваемые ставки аренды снизились за последний год на 9%, они скорректировались за последний квартал 2020 года в среднем на 14% до 235 тыс. рублей в месяц, а предлагаемые ставки от собственников - на 5% до 327 тыс. рублей в месяц.

Savills Москва

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