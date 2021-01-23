Двух мужчин застрелили на празднике в Новой Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на территории Новой Москвы, сообщила в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте", - говорится в сообщении.

Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается местонахождение лиц, причастных к совершению преступления, отмечается в сообщении.