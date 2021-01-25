Двух братьев арестовали по делу о двойном убийстве в Новой Москве

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца братьев Владимира и Алексея Девятаевых, обвиняемых в двойном убийстве в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Владимир Девятаев обвиняется в умышленном убийстве двух и более лиц, а также в незаконном хранении оружия, а его брат - в пособничестве убийству.

По данным московского управления СК, 22 января в Новой Москве между гостями праздника произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и умерли на месте происшествия.