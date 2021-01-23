На Любовь Соболь составили административный протокол

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь вменяется повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в субботу.

Как сообщалось ранее в субботу, сотрудники полиции задержали ее на Пушкинской площади в центре Москвы.

Накануне Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей также за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В Москве и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.