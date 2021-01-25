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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:52Заразились
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В Подмосковье число пунктов вакцинации от COVID-19 выросло до 130

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - За минувшую неделю в Московской области открыли 37 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от коронавируса, всего их стало 130, собщила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

К началу весны власти Подмосковья планировали довести число пунктов вакцинации до 220. Министр отметила, что их открывают "с опережением".

Стригункова также сказала, что в регионе в день на прививку записываются от 2600 до 3000 человек. Сейчас вакцинацию ожидают 10 707 жителей региона. Привились уже около 50 000 жителей Подмосковья.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Московская область Минздрав Светлана Стригункова коронавирус

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