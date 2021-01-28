В Москве от COVID-19 привили более 320 тыс. человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 320 тыс. москвичей поставили прививку от COVID-19, ежедневно вакцинацию проходит до 15 тыс. жителей столицы, сообщила в четверг заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Ежедневно вакцинацию проходит от 12 до 15 тыс. москвичей", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). По словам заммэра, запись на вакцинацию проходят каждый день от 17 до 25 тыс. москвичей.

"Я надеюсь, что с каждым днем все больше и больше москвичей будет прививаться и, соответственно, иммунная прослойка в городе будет расти", - отметила Ракова.

Она добавила, что вакцинацию от коронавируса прошли более 90% проживающих в домах престарелых.

"Всего привито более девяти тысяч человек, это 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация", - сказала заммэра. По ее словам, среди привитых - более 330 человек старше 90 лет и девять человек старше 100 лет.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря 2020 года.