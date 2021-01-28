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Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в ТРК "Vegas" в Красногорске

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Красногорске в торгово-развлекательном комплексе Vegas Крокус Сити, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В Подмосковье продолжается кампания по массовой вакцинации от COVID-19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, передвижных ФАПах. Для удобства жителей пункты вакцинации открываются и в торговых центрах. Сегодня такой пункт заработал в ТРК "VEGAS КрокусСити" в Красногорске", - сообщили в областном Минздраве.

Пункт вакцинации будет принимать пациентов с 14:00 до 20:00 без записи, по паспорту и полису ОМС.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно также в поликлинике, записавшись по телефону 122, через портал "Госуслуг" или МФЦ.

Красногорск коронавирус

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